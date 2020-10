Forte scossa di terremoto nel Mar Egeo, al largo di Samos, una violenta scossa magnitudo 6.7 che ha fatto crollare palazzi in Turchia.

Un forte terremoto di magnitudo 6.7 è stato registrato al largo dell’isola greca di Samos, nel Mar Egeo: lo rende noto l’Usgs. Persone sotto le macerie dei palazzi crollati a Smirne, in Turchia.

Secondo l’Istituto geofisico statunitense (Usgs), l’epicentro del terremoto è localizzato a 14 km dalla città costiera di Karlovasi, sull’isola di Samos, con ipocentro a 10 km di profondità. La scossa è stata avvertita fino ad Atene, a quasi 300 km di distanza, secondo i media greci.

Edifici crollati in Turchia

Diversi edifici sono crollati a Smirne, sulla costa egea della Turchia, a seguito del forte terremoto di magnitudo 6.7 registrato nel mar Egeo e avvertito in diverse province turche, compresa Istanbul. Lo riferisce la Cnn turca, mostrando le immagini delle macerie. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco. Le prefetture di Smirne e Istanbul hanno riferito che finora non ci sono notizie di vittime.

“Sosteniamo i nostri cittadini colpiti dal terremoto con tutti i mezzi del nostro Stato”. Lo ha dichiarato in un tweet il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dopo il forte sisma che ha colpito nell’Egeo. “Abbiamo preso provvedimenti per avviare il lavoro necessario nella regione con tutte le nostre istituzioni e ministri competenti”, ha sottolineato il capo di Stato.

La scossa di terremoto di magnitudo ha fatto crollare la parte anteriore della chiesa della Panagia Theotokou a Karlovassi, una delle località turistiche dell’isola greca. A Vathi, un altro centro isolano, sono crollate delle case disabitate. Secondo Cnn.gr (che pubblica una foto della chiesa colpita, presa dal sito Samos24), gli abitanti dell’isola si sono riversati in strada in preda al panico, ma al momento non si segnalano morti o feriti.

La scossa è stata avvertita anche ad Atene.

Allerta mini tsunami

“Stiamo osservando, per ora non è un maremoto enorme, è iniziato piano ma è un fenomeno che dura molte ore e che può provocare onde o correnti che poi acquistano forte velocità. Le correnti hanno invaso il porto di Smirne in Turchia”. Lo spiega all’ANSA il sismologo dell’Ingv Alessandro Amato in merito al terremoto avvenuto alle 12:51 italiane, con epicentro in mare, a nord dell’isola greca di Samos e vicino alle coste turche, che ha già prodotto uno tsunami. L’allerta è stata diramata in Grecia e Turchia 8 minuti dopo il sisma, di magnitudo 6.7, dal Centro di allerta tsunami dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). (Fonti YouTube e Ansa).