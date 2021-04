Terremoto in Croazia, scossa magnitudo 4.6 nella zona di Petrinja e Sisak FOTO ANSA

In Croazia una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 registrata nella mattinata di oggi martedì 6 aprile poco prima delle 11 nella zona di Petrinja e Sisak, colpita dal violento sisma di intensità 6.4 del 29 dicembre scorso. Come riferiscono i media regionali, l’epicentro della scossa, avvenuta alle 10.54, è stato localizzato a 24 km a sud di Sisak.

Non sono giunte finora notizie di eventuali nuovi danni.

Aggiornamento ore 12:55.

Terremoto Croazia, poco prima altra scossa

Poco prima, alle 10.03 e alle 10.30, si erano registrate due scosse minori, di magnitudo 3.0 e 2.5. La terza e la più forte è stata avvertita in tutto il nord del Paese e nella capitale Zagabria. In molti, presi dalla paura, sono usciti dalle loro abitazioni nonostante il freddo intenso e la neve che da stamane interessano i Balcani. Non ci sono notizie di feriti o danni.

Da fine dicembre la zona di Petrinja e Sisak è stata colpita da una quarantina di scosse lievi e medie di assestamento, la più forte delle quali è stata di magnitudo 5.0. A febbraio sono stati registrati tre terremoti sopra i 4.0 gradi, e a marzo uno di 4.2, paragonabile a quello di oggi. Il terremoto del 29 dicembre ha causato sette vittime, provocato ingenti danni e quasi 4 mila sfollati.

Scossa di terremoto a Norcia la scorsa notte

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata invece registrata alle 22:05 di Pasquetta nell’est di Norcia, in provincia di Perugia. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, ma non si segnalano danni a persone o cose. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro a 2 km dal centro della città umbra colpita il 30 ottobre 2016 da un devastante sisma di magnitudo 6.5.