ZAGABRIA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 della scala Richter si è registrata poco dopo l’una di questa notte, 30 gennaio, nella regione di Sebenico, in Dalmazia, lungo la costa croata dell’Adriatico.

Come hanno riferito i media locali, l’epicentro è stato localizzato in mare a una quindicina di km a ovest dell’isola di Zirje. Non sono giunte finora notizie su eventuali danni.