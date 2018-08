ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata questa mattina, venerdì 31 agosto, in Grecia, circa 7 chilometri a sudovest della zona di Morfovounion, nella zona centrale dello Stato, e ad una profondità di 9 km: [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). La scossa è avvenuta alle ore 09:12:26 italiane. Per ora non si hanno notizie di danni o feriti. Morfovounion si trova a circa 285 km a nordovest di Atene.

La scossa è stata avvertita anche in Puglia. Decine di chiamate alle forze dell’ordine sono arrivate da Lecce e dal Brindisino, dove numerose persone hanno sentito vibrare i pavimenti delle proprie abitazioni, per qualche secondo. Tuttavia, non si registrano né danni né feriti.