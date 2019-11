ROMA – Un forte terremoto è stato registrato nel sud della Francia a Privas, nell’entroterra fra Montpellier e Lione. La magnitudo provvisoria è stimata in 5.0 sulla scala Richter.

La scossa è stata stato avvertita verso le 11.52 di lunedì 11 novembre e, oltre che a Privas, è stata avvertita nel vicino comune di Alba-la-Romaine. Il sisma, riporta Ingv, è stato registrato ad una profondità di 11 chilometri.

Al momento, oltre a tanta paura, non si hanno notizie di danni a cose o persone. La zona non è nota per essere a rischio sismico e si trova nel sud-est del Paese. La scossa potrebbe essere stata avvertita anche in Valle d’Aosta e in Piemonte: al momento però non si ahanno notizie a riguardo.

L’epicentro si è verificato nei pressi di Montélimar: la scossa è durata in tutto una decina di secondi ed è stata distintamente avvertita a Nîmes, Lione, Grenoble, Montpellier e Marsiglia.

“Sono scioccato per aver sentito il mio letto muoversi. Pensavo di avere le allucinazioni, invece è davvero il terremoto”, ha scritto un utente su Twitter. “Le pareti hanno tremato e sono cadute delle cose in casa. È stato tremendo, spero non ci siano repliche”, ha sottolineato un secondo utente.

Fonte: Agi, Fanpage, Ingv