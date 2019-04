PARIGI – Quattro persone che stavano preparando un attacco “a breve scadenza” contro le forze dell’ordine sono state arrestate questa mattina in Francia. Gli arresti sono scattati nell’ambito di un’indagine per associazione per delinquere a scopo terroristico.

Tra le persone poste in stato di fermo c’è un minorenne, già condannato a tre anni (due con la condizionale) per aver tentato di andare in Siria. Gli altri tre sono noti per reati comuni.

L’inchiesta preliminare è stata aperta il primo febbraio dalla Procura di Parigi e le indagini sono state affidate alla Direzione generale della sicurezza interna (DGSI).

Le forze dell’ordine francese, spiega la Afp, figurano tra gli obiettivi contro i quali il cosiddetto Stato Islamico ha detto di puntare. Anche se il gruppo jihadista è ormai sconfitto in Iraq e Siria, la Francia vive tutt’ora sotto una minaccia terroristica costante. (Fonti: Ansa, Afp)