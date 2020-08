Nel Regno Unito, potrebbe essere approvato nel giro di poche settimana il test rapido Covid-19 da fare a casa.

Sir John Bell, scienziato dell’Oxford University e consulente di spicco del governo britannico, ha affermato che il test rapido Covid è attualmente in fase di valutazione da parte degli scienziati della Public Health England.

Ha aggiunto che se la loro precisione sarà oltre il 90% potrebbero essere venduti su Amazon o Boots a £ 5, poco più di 5 euro.

Bell ha spiegato che i dispositivi, non “più grandi di una tazza da tè”, si collegano a una presa elettrica ed elaborano il risultato entro un’ora.

Un test USA, attualmente in fase di revisione, è in grado di elaborare un campione in brevissimo tempo, quello necessario per fare una doccia o colazione, ha affermato Bell.

Lo scienziato ritiene che grazie al test rapido da fare a casa, sarà possibile lo screening di massa. (Fonte: Daily Mail)