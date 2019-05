ROMA – Quattro donne sono state prese in ostaggio e ammanettate da un 17enne armato in una tabaccheria di Blagnac, nei pressi di Tolosa, in Francia. Il giovane si è presentato alle forze dell’ordine come “il braccio armato dei gilet gialli“. L’assalitore, che ha chiesto l’intervento di un negoziatore e minaccia di uccidere un ostaggio, ha aperto il fuoco diverse volte contro la polizia. Un ostaggio è stato rilasciato: nel locale ci sono ancora 4 donne.

Il giovane indossa un casco, equipaggiato con una telecamera GoPro. L’ipotesi terrorismo è al momento scartata, ma si tratterebbe di un tentativo di rapina. In un messaggio postato sui social network la polizia ha invitato la cittadinanza ad evitare la zona. Uno dei clienti del bar è stato quindi rilasciato dal sequestratore. “L’uomo – ha raccontato – è entrato con un casco in testa, ma il volto non era coperto. Aveva anche una telecamera di tipo GoPro. Ci ha detto che era per il nostro bene”, ha aggiunto.

Il diciassettenne – che si chiama Yanis, secondo il sito del giornale La Depeche – era presente negli archivi della polizia perché fermato, a metà dicembre, durante una manifestazione dei gilet gialli a Tolosa. Secondo una delle emittenti, LCI, il giovane avrebbe dichiarato di far parte della “milizia dei gilet gialli”. (fonte ANSA – FRANCE 3)