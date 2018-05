Si traveste da clown e pugnala l'amico. Sul telefono le foto inquietanti: "L'omicidio è come un pacchetto di patatine..."

LONDRA – Si traveste da clown e pugnala l’amico mentre fanno sesso.

La ragazza ha messo un cuscino sul viso del partner occasionale e gli ha sussurrato “Fidati di me” prima di pugnalarlo cinque volte al petto, al braccio e alla coscia. L’amico è sopravvissuto all’aggressione ma ha perso un polmone.

Durante le indagini la polizia ha trovato sul telefono alcune foto inquietanti.

Come l’immagine di una donna ricoperta di sangue e la frase: “L’omicidio è come un pacchetto di patatine: non puoi fermarti dopo una soltanto”.

La ragazza ha assicurato alla corte che non ricorda il suo crimine. Il giudice non ha mostrato clemenza e ha descritto il suo atto come “crudele, sadico e premeditato”.

“Mi fa male pensare – dice l’amico aggrecito – che qualcuno a cui tenevo davvero ha potuto farmi questo (…) Ma sono convinto che non è stata una cosa personale. Stava per farlo con qualcuno e sono capitato io. Stranamente, questo rende le cose più facili da gestire”.