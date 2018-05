ROMA – Zoe Adams, una 19enne, ha motivato davanti ai giudici la follia consumata durante un rapporto sessuale con il suo fidanzato sostenendo che “mi piacciono i sacrifici maschili”.

La ragazza ha ferito, pugnalandolo cinque volte, il partner Kieran Bewick dopo averlo convinto a coprirsi il volto con un cuscino. I fatti risalgono al 29 luglio dello scorso anno a Wigton, in Gran Bretagna.

La 19enne ha compiuto il gesto mentre era travestita da clown, come riporta il Telegraph. E prima di usare il coltello gli avrebbe sussurrato “fidati di me”. Nell’aula di tribunale ha raccontato quello che è accaduto. La vittima dell’aggressione ha aggiunto che quella sera avevano bevuto alcolici e fumato marijuana.

Sotto l’effetto della droga, hanno preso parte a uno strano gioco erotico in cui Zoe era truccata da pagliaccio per aiutarlo ad affrontare il suo peggior incubo. In uno scambio di messaggi Kieran aveva confessato una delle sue paure più grandi: un clown a piedi nudi. Zoe era decisa, invece, a mettere in atto la fantasia di legare un uomo al letto e sacrificarlo.

Dopo aver acconsentito alla strana richiesta di coprirsi con un cuscino, il ragazzo ricorda ben poco dei momenti successivi. “L’unica cosa che mi è rimasta impressa è che mi aveva pugnalato due volte – ha dichiarato alla polizia – Mi ci sono voluti alcuni secondi per elaborare quello che era successo”.