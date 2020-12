Attentato Treviri (Germania): auto travolge persone sulla via dello shopping pedonale. Ci sono 4 morti e 15 feriti, alcuni gravi. Alla guida un uomo di 51 anni ora arrestato.

A Treviri in Germania, un Suv guidato da un uomo tedesco di 51 anni è piombato in una zona pedonale del centro storico ed ha investito viaggiando a 70 – 80 chilometri all’ora diverse persone uccidendone quattro tra cui un bimbo.

Come ha spiegato il ministro dell’Interno Roger Lewenz in conferenza stampa dalla città della Renania Palatinato, oltre alle 4 vittime ci sono altre 4 persone ricoverate in condizioni molto gravi, 5 in condizioni serie, 6 lievemente ferite. Oltre a questo 15 feriti, ci sono decine di persone rimaste traumatizzate.

Non è chiara la matrice di quello che è accaduto. La Range Rover color argento è entrata da Porta Nigra ed ha attraversato ad alta velocità la Fleischstrasse.

Treviri (Germania), alla guida un tedesco di 51 anni

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 51 anni. Al momento non è stato trovato alcun movente al folle gesto. Gli inquirenti escludono che quanto accaduto possa essere legato a “motivazioni politiche”.

Testimoni, subito dopo l’incidente avevano raccontato di gente che “volava in aria”.

Il conducente dell’auto che ha travolto i pedoni “guidava a forte velocità“. A confermare quanto detto era stato subito dopo l’accaduto il sindaco della città tedesca parlando all’emittente Ntv. Il primo cittadino aveva raccontato di aver visto la scarpa di una bambina per strada.

Della vicenda ha parlato successivamente anche Steffen Seibert, il portavoce di Angela Merkel, che su Twitter ha scritto: “Quello che è successo a Treviri è scioccante” (fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev, Ansa).