Truffa su WhatsApp: hacker si spacciano per familiari e rubano migliaia di euro (Foto d’archivio Ansa)

Nel Regno Unito, il Suffolk Trading Standards ha lanciato un allarme su una nuova truffa da parte di hacker esperti. Nei messaggi WhatsApp si spacciano per familiari e rubano delle somme di denaro.

Truffa su WhatsApp: si fingono familiari e rubano denaro

Secondo quanto riportato dal Sun, Suffolk Trading Standard ha emesso l’avvertimento in seguito alla denuncia di una mamma di Kessingland, vicino a Lowestoft. La donna aveva ricevuto un messaggio truffa su WhatsApp in cui l’hacker fingeva di essere la figlia.

Nel messaggio la “figlia” affermava di aver lasciato cadere il telefono nel water e stava usando un nuovo numero.

Aveva poi aggiunto che aveva bisogno di un prestito di £ 2.980 (pari a circa 2.350 euro) per pagare una bolletta perché non poteva accedere al suo account. La madre non è caduta nella trappola, ha contattato la figlia che ha confermato si trattava di una truffa.

Come comportarsi davanti ai messaggi sospetti su WhatsApp

Chi riceve un messaggio sospetto da un amico o un familiare, dovrebbe sempre verificare che si tratti effettivamente della persona.

Una portavoce di Suffolk Trading Standards ha dichiarato: “Se ricevete un messaggio sospetto, chiamare o chiedere un vocale è il modo più semplice e veloce per verificarne l’autenticità”.

Un uomo di 75 anni ha espresso la sua rabbia al Sun. Ha raccontato che su WhatsApp i truffatori gli avevano rubato centinaia di sterline. Il pensionato ha inviato 1.500 sterline (pari a circa 1.780 euro) agli hacker che nel messaggio si spacciavano per la nipote.

Dopo essere stata contattata dal Sun, la banca ha accettato di rimborsare la somma al 75enne. “Perdere quel denaro non avrebbe rovinato il Natale ma sarebbe stato decisamente meno lieto, non siamo una famiglia ricca”.