Tubercolosi, casi in aumento nel Regno Unito. L’allarme dei medici: “Attenzione alla tosse”

C’è una recrudescenza dei casi di tubercolosi, nel 2021 nel Regno Unito è stato rilevato un aumento del 7%. Secondo quanto riferisce il The Sun, un esperto avverte che se non curata la malattia può essere mortale e “rimane un serio problema di salute pubblica”.

Nel 2011, l’Inghilterra ha registrato i tassi di tubercolosi più alti dell’Europa occidentale ma da allora i casi sono diminuiti. Tuttavia, a causa della grande attenzione rivolta al Covid e delle persone che durante la pandemia non curano la malattia, i casi sono nuovamente risaliti.

La Health Security Agency (Agenzia per la sicurezza sanitaria) del Regno Unito ha esortato chiunque abbia una tosse che si protrae per più di tre settimane di recarsi dal medico. Non si dovrebbe liquidare una nuova tosse pensando al Covid, a meno che non vi sia certezza, poiché anche la tubercolosi può causare questo sintomo.

Quali i fattori di rischio della tubercolosi?

I fattori di rischio per contrarre la tubercolosi includono lo stretto contatto con una persona infetta, la migrazione da paesi con tassi elevati, i senzatetto, l’abuso di sostanze, un sistema immunitario indebolito e le prigioni, bacino di diffusione delle malattie infettive.

Laura Cleghorn, dell’University of Dundee, ha dichiarato al Liverpool Echo: “Con il potenziale aumento dei casi dovuti al Covid-19, c’è un bisogno ancora più urgente di nuove terapie per affrontare quello che, probabilmente, sarà un chiaro aumento dei casi tubercolosi e dei decessi una volta che la pandemia sarà diminuita. Quando parlo della mia ricerca con le persone, sono sorprese dal fatto che riguardi la tubercolosi perché la considerano una malattia del passato poiché non è prevalente nel Regno Unito e in altri paesi occidentali”.

I sintomi della tubercolosi

Jenny Harries, CEO dell’UKHSA, ha dichiarato: “La tubercolosi è curabile e prevenibile e ora è il momento di riprendere i nostri sforzi per eliminarla. Con le cure adeguate, la maggior parte delle persone guarisce completamente. È importante ricordare che non tutte le tosse persistenti, insieme alla febbre, sono sintomi de Covid-19. La tubercolosi si sviluppa lentamente e dopo averla contratta potrebbero passare diverse settimane, mesi o addirittura anni prima che una persona si accorga di essere malata.