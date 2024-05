Un Boeing 777-300ER di Singapore Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza a Bangkok, Thailandia, dopo essere stato colpito da una violenta turbolenza in alta quota. Questo incidente ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre trenta. Non è ancora chiaro se la vittima fosse un passeggero o un assistente di volo. Il volo SQ321, partito da Londra Heathrow e diretto a Singapore, ha incontrato la turbolenza nel Golfo del Bengala.

Turbolenza per un Boeing su volo Londra-Singapore

Il volo era decollato da Heathrow lunedì 20 maggio alle 23.38 ora italiana. Durante il sorvolo del Golfo del Bengala, l’aereo è entrato in una forte turbolenza, nota come Cat (Clean Air Turbulence). Questo tipo di turbolenza è particolarmente insidioso perché si verifica in assenza di nuvole, rendendola invisibile ai radar meteorologici di bordo. L’aereo è stato improvvisamente esposto a forti vibrazioni, causando il panico a bordo. Decine di passeggeri, che in quel momento non indossavano le cinture di sicurezza, sono stati sbalzati violentemente. Anche il catering di bordo è stato scagliato in aria, come mostrano le immagini postate sui social dai passeggeri. La violenza della turbolenza ha causato la morte di una persona e il ferimento di circa trenta persone. In risposta all’emergenza, i piloti hanno lanciato il segnale d’emergenza 7700 e dirottato l’aereo verso l’aeroporto di Bangkok. Il Boeing è atterrato alle 10.45 del mattino (ora italiana) di martedì 21 maggio. Ad attenderli sotto il gate c’erano diverse ambulanze pronte a fornire assistenza medica immediata.

Singapore Airlines ha confermato l’incidente in una nota ufficiale: “Possiamo confermare che ci sono feriti e una vittima a bordo del nostro velivolo. A bordo c’erano 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio. Singapore porge le sue più profonde condoglianze alla famiglia della vittima”. La compagnia ha inviato un team medico a Bangkok per offrire supporto ai feriti. Singapore Airlines è rinomata per il suo eccellente servizio a bordo e la sicurezza dei suoi voli. È costantemente classificata tra le migliori compagnie aeree del mondo. L’ultimo incidente mortale risale all’ottobre 2022, quando uno dei suoi aerei si schiantò subito dopo il decollo a Taiwan, causando 83 morti. Secondo il database di Aviation Safety Network, la compagnia ha registrato solo 7 incidenti gravi in oltre 51 anni di servizio.