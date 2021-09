Turchia, 19enne si lancia da una finestra per sfuggire ai trafficanti sessuali

Fuga coraggiosa di una 19enne ad Antalya, Turchia. Sirin NE, per liberarsi dalle grinfie di trafficanti sessuali che l’avevano “torturata” si è lanciata da una finestra di un appartamento.

Il video drammatico

Un video drammatico pubblicato dal Sun mostra il momento in cui Sirin NE, per sfuggire ai rapitori si lancia da un’altezza di circa 9 metri. Nel filmato, si vede mentre sta per buttarsi e grida aiuto. Le persone, non comprendendo il pericolo in cui si trovava, hanno cercato di convincere la 19enne a rientrare. Pochi istanti dopo, Sirin si è lanciata, ha sbattuto contro un’auto parcheggiata ed è poi caduta sul marciapiede. Secondo i report, la giovane avrebbe ignorato i consigli dei poliziotti di rientrare. Temeva di rimanere prigioniera nell’appartamento, tornare con i rapitori che peraltro devono essere ancora identificati.

Dopo essere caduto sul marciapiede, ai paramedici accorsi in suo aiuto ha mormorato: “Sono stata rapita e presa in ostaggio, venivano dall’Iran. Volevano farmi prostituire”. Ha aggiunto: “Mi hanno torturato. Costretto a fare sesso e lo hanno filmato, e poi minacciato me e la mia famiglia. Sarebbe meglio se morissi”.

Sirin è sopravvissuta ma ha riportato gravi lesioni

Sirin è stata immediatamente trasportata in ospedale per le cure. E’ sopravvissuta ma ha riportato gravi lesioni. Sahin Iyidilli, una delle persone che ha assistito all’episodio, a una agenzia di stampa locale ha riferito: “Ero seduto in cucina quando ho sentito urlare. “Quando ho guardato fuori dalla finestra, l’ho sentita urlare “voglio morire”.