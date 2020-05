Ubriaca alla guida e senza patente: viola il lockdown ma viene fermata

ROMA – Ubriaca alla guida di una moto, una 41enne ha violato la quarantena imposta per contrastare l’epidemia da coronavirus. Fermata dalla polizia è risultata anche senza patente.

È accaduto la sera dell’8 maggio scorso a Malaga, in Spagna. A riportare la notizia 20minutos.es.

La donna, dopo aver percorso pochi chilometri, era stata avvistata da alcuni agenti della polizia locale mentre prendeva una strada contromano.

Nonostante l’alt intimatole, la donna ha tentato di evitare il controllo ma alla fine è stata fermata.

Gli agenti, vedendo le condizioni della donna, avevano subito sospettato che potesse essere alterata da qualche sostanza. E i test hanno accertato che era ubriaca.

Come se non bastasse, la 41enne era sprovvista di patente, dal momento che non l’aveva mai conseguita.

Alla fine, la donna è stata denunciata a piede libero.

Per lei tre accuse molto pesanti: la violazione della quarantena, la guida in stato di ebbrezza e la guida senza patente.

Un episodio simile è avvenuto anche a Viareggio.

La Polizia ha fermato una moto per alcuni controlli e da questi è emerso che la conducente, positiva all’alcoltest, era priva di patente.

La donna, inoltre, all’atto del controllo ha assunto un atteggiamento molesto e ingiurioso nei confronti degli operatori.

Quindi è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. (Fonte 20 minutos)