Ubriaco dato per disperso dalla moglie, partecipa alle ricerche di se stesso

Ubriaco dopo una serata con gli amici, un 50enne è stato dato come disperso dalla moglie che non lo ha visto rincasare. Le forze dell’ordine si sono così messe alla ricerca dell’uomo. L’uomo però, non sapendo cosa stesse accadendo, si è trovato a partecipare alle ricerche di se stesso, insieme ai soccorritori giunti nel bosco dove era stato visto per l’ultima volta. Il tutto è accaduto in Turchia.

Ubriaco aiuta a cercare un disperso ma lo scomparso era lui

L’uomo martedì scorso, dopo una serata trascorsa con gli amici a bere, ha partecipato alle ricerche di un uomo dato per disperso in un bosco. Ha scoperto solo dopo ore che il ricercato era proprio lui. Il tutto era nato quando il 50enne non era rientrato a casa e la moglie, non avendo più notizie del marito, ha provato più volte a contattarlo invano. La signora allora disperata ha allertato le forze dell’ordine che hanno iniziato a cercare l’uomo, perlustrando un boschetto dove l’uomo era stato avvistato per l’ultima volta. L’uomo, infatti, aveva salutato gli amici e, ubriaco, aveva deciso di fare una passeggiata da solo in mezzo alla natura.

Ha trascorso ore a cercare se stesso con autorità e volontari

Il 50enne poco dopo si è imbattuto casualmente nei volontari che stavano cercando un disperso. Ha così deciso di collaborare alle ricerche nel bosco. I soccorritori hanno iniziato, così, a urlare ripetutamente il nome del ricercato, ignari che l’uomo fosse proprio a insieme a loro. L’uomo, confuso e ancora alticcio, ha messo fine alle ricerche svelando che era lui l’uomo che stavano cercando.