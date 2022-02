Ucraina, le bombe (si spera per errore) su una scuola a Donetsk: morti 2 insegnanti FOTO ANSA

Nella guerra in Ucraina a finire nel mirino, forse per errore, o almeno si spera, e poi sotto le bombe, c’è anche una scuola. Così due insegnanti sono stati uccisi da un bombardamento su una scuola a Gorlovka, nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Lo rende noto il sindaco della città, Ivan Prikhodko. “Due insegnanti – le sue parole su Telegram – uccisi in un attacco alla scuola numero 50”. Prikhodko ha aggiunto che c’è anche una persona ferita.

Ucraina, si combatte vicino Kiev

Intanto questa mattina si registrano esplosioni e spari in un distretto settentrionale della capitale ucraina, mentre le forze d’invasione russe si avvicinavano. Il giornalista si trova nel distretto di Obolonsky, dove sono risuonati colpi di armi da fuoco di piccolo calibro che hanno costretto i passanti a mettersi al riparo mentre si sentivano esplosioni in lontananza, provenienti anche dal centro della capitale.

Alle porte di Kiev, Ucraina accerchiata

L’ora più buia dell’Ucraina era iniziata con poche frasi preparate da giorni, che cancellano settimane di promesse del Cremlino e appelli del mondo intero: le forze della Russia, aveva annunciato all’alba il suo leader, varcano le frontiere per compiere “un’operazione militare speciale” e “smilitarizzare” il Paese.

In meno di una giornata le prime unità dei quasi duecentomila soldati russi che assediavano i confini entrano da tutti i fronti – le zone controllate dai separatisti del Donbass a est, la Crimea occupata a sud, la Bielorussia a nord.