Ucraina, l’Unicef: un milione di bambini scappati in meno di due settimane. Non era mai successo prima nella storia (foto Ansa)

“Un milione di bambini sono scappati dall’Ucraina, in meno di due settimane”. Lo ha spiegato James Elder, portavoce di Unicef. Elder, in un’intervista alla Cnn, ha sottolineato che si tratta di una cosa senza precedenti: “Non avevamo mai affrontato una crisi di rifugiati di questa velocità e di questa portata”. Stamani l’Unhcr ha fatto sapere che sono oltre due milioni i rifugiati dal conflitto.

Tutti i numeri

Dallo scorso 24 febbraio, data dell’invasione russa, ad oggi, un totale di 2.011.312 persone sono fuggite dall’Ucraina. I dati arrivano dall’ultimo aggiornamento fornito dall’Alto commissariato Onu per i rifugiati.

Di questi, oltre 1,2 milioni sono giunti in Polonia, più di 191mila in Ungheria e oltre 140mila in Slovacchia. E per i piccoli che riescono ad arrivare in salvo ci potrebbe essere in agguato un altro incubo.

“I minori non accompagnati sono ad altissimo rischio. Potrebbero diventare vittime di criminali che vogliono sfruttare i bambini per la tratta o per altri scopi criminosi”, ha avvertito la commissaria europea per gli Affari Interni Ylva Johansson. Devono essere fatti tutti gli sforzi, ha detto Save the Children, “per garantire il tracciamento immediato della famiglia e il ricongiungimento laddove si verifichi la separazione”.

Gli arrivi in Italia

Sono 21.095 i cittadini ucraini entrati al momento in Italia: 10.553 donne, 1.989 uomini e 8.553 minori. Le principali città di destinazione continuano ad essere Roma, Milano, Napoli e Bologna. In 24 ore ne sono arrivati quasi 4mila, flusso in aumento rispetto ai 3mila del giorno precedente.