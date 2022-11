Ucraina, manca la luce: negli ospedali chirurghi costretti a operare con le torce VIDEO

In Ucraina manca la luce a causa dei bombardamenti russi. Le continue interruzioni di corrente elettrica hanno causato problemi agli ospedali dove i chirurghi sono stati costretti a operare con le torce.

Ucraina al buio, chirurghi operano con le torce

Lo scrive la Cnn, raccontando l’esperienza del dottor Borys Todurov, capo dei servizi medici presso il Kyiv Heart Institute, che ha pubblicato un video sui social che mostra un team di medici indossare delle lampade frontali mentre eseguono un intervento al cuore su un bambino. L’operazione era in corso quando è saltata la corrente, ha raccontato il dottor Todurov, precisando inoltre che l’ospedale “non ha avuto acqua per diverse ore”.

Identica situazione anche all’ospedale Mechnikova nella regione centrale di Dnipropetrovsk dove secondo il direttore Sergii Ryzhenko “decine di pazienti si sono trovati in condizioni critiche mentre erano sui tavoli operatori” proprio quando le luci si sono spente con “anestesisti e chirurghi che hanno acceso le loro lampade frontali per salvarli”. “La mancanza di luce non ci fermerà”, ha dichiarato il ministero della Salute ucraino su Facebook.