Ucraina, non solo grano: in crisi produzione ciliegie e sale. Non c’è solo il grano tra i prodotti ucraini finiti in mano ai russi. Con l’avanzata dei raccolti in molte aree “occupate”, la lista si allunga. In particolare, sottolinea Unian, spicca il controllo di Mosca della ‘capitale delle ciliegie’, Melitopol.

Ucraina, non solo grano: produzioni di ciliegie e di sale

Che ha causato aumenti fino al 40% dei prezzi della frutta sul mercato interno. Per coprire il deficit, oltre metà delle ciliegie vendute viene importata, mentre la distribuzione interna prosegue dalle zone di Bukovyna, Vinnytsia, Odessa e Zakarpattia.

Le conseguenze del conflitto, inoltre, sono destinate a pesare sui raccolti futuri. All’orizzonte, avverte ancora Unian, c’è anche una possibile “crisi del sale”, dopo che il più grande produttore nazionale Artemsil ha cessato le attività nella regione di Donetsk a seguito degli scontri.

Oltre allo stop alla produzione, risultano danneggiate anche strutture amministrative e miniere. Per sopperire al blocco, oltre all’aumento delle importazioni, altri produttori stanno accelerando le attività, come le saline di Drohobych, nell’oblast occidentale di Leopoli.