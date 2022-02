Ucraina, Putin e il padre di tutte le bombe: l’ordigno da 44 tonnellate già usato in Siria

Vladimir Putin sarebbe pronto a sganciare in Ucraina il Father Of All Bombs, il padre di tutte le bombe da 44 tonnellate di esplosivo. Secondo quanto riportato dal Sun, l’arma termobarica ha un’esplosione equivalente a più di 44 tonnellate di tritolo.Fonti della Difesa hanno riferito al Mirror che il presidente russo ne ha ordinato l’uso come parte della sua campagna “shock e timore”. La bomba già usata in Siria potrebbe essere sganciata in Ucraina.

Putin e la situazione in Ucraina

La NATO ha avvertito che la Russia si sta preparando ad attaccare, tra i crescenti timori di un’invasione dell’Ucraina.

L’arma termobarica viene sganciata da un jet, esplode a mezz’aria, l’impatto di questa bomba è circa quattro volte più potente dell’arma termobarica americana usata con effetti devastanti contro le forze dell’ISIS in Afghanistan.

La bomba a vuoto

Chiamata anche “bomba a vuoto”, è una tipologia di arma convenzionale che al momento dell’esplosione, disperde nell’atmosfera idrocarburi. A contatto con l’aria si espandono notevolmente. Il dispositivo russo ha un raggio di distruzione di 300 metri. Per il Mirror l’impatto sarà devastante, una sorta di arma psicologica che potrebbe “spezzare il morale della popolazione” e causare molti danni ai carri armati.