Ungheria vieta alle coppie gay di adottare figli. Colpa dell’Occidente libertino: Orban cambia la Costituzione

Ungheria e coppie gay: il partito di Orban che egemonizza il Parlamento, si appresta a vietare l’adozione dei figli alle coppie dello stesso sesso.

I parlamentari ungheresi hanno approvato un pacchetto di nuove misure rivolte alla tormentata comunità LGBT del paese, nell’ultima difesa del governo dei valori “tradizionali”.

Una legge approvata in modo schiacciante dai parlamentari fedeli al governo nazionalista e culturalmente conservatore del primo ministro Viktor Orban vieta alle coppie dello stesso sesso di adottare bambini.

Ungheria, coppie gay nel mirino di Orban. No adozione, no cultura Lgbt

Limitando l’adozione alle coppie sposate. I parlamentari hanno anche approvato una modifica alla costituzione riferita alla famiglia. In cui si esplicita: “La madre è una donna, il padre è un uomo”.

Il governo ha spiegato il cambiamento dicendo che “i nuovi processi ideologici in Occidente” hanno reso necessario “proteggere i bambini da possibili interferenze ideologiche o biologiche”.

Un’altra modifica alla costituzione “garantisce l’educazione dei bambini secondo la cultura cristiana (ungherese)”.

Fidesz, il partito di Jozsef Szajer, l’eurodeputato arrestato nel bordello gay di Bruxelles

Parliamo, per dovere di cronaca, dello stesso partito, Fidesz, di quel Jozsef Szajer, rappresentante ungherese al Parlamento europeo e intimo di Orban, beccato a Bruxelles che scappava in mutande da un bordello per soli uomini.

In pratica il governo ungherese punta a mettere fuori legge il materiale didattico che affronta in maniera neutra le questioni religiose, o che presenta i temi Lgbtq in una luce positiva.

Amnesty: “Misure discriminatorie, omofobiche e transfobiche”

Un pacchetto di emendamenti costituzionali che smarcano il Paese dal resto del Vecchio Continente. Sempre di più. In attesa delle reazioni dell’Europa (che sui diritti ingaggia un braccio di ferro con Budapest), la prima a reagire è Amnesty International: “Misure discriminatorie, omofobiche e transfobiche”.

In Italia alle coppie dello stesso sesso è consentita l’adozione. E’ la giurisprudenza che sancisce l’estensione dei diritti alle coppie omosessuali. La legge (quella del 016) che regola le unioni civili dello steso sesso lasciava evasa l’adozione dei figli del partner, lacuna colmata appunto dalle sentenze. (fonte Ansa)