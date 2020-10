Ben 120.000 anni fa i Neanderthal potrebbero aver navigato nei mari dell’Europa e poi vissuto su un’isola danese lontana circa 48 km dal continente.

E’ quanto fa ipotizzare la presenza di antichi manufatti e strumenti scoperti sull’isola.

Il Neanderthal è ormai noto che in quel periodo abbia vissuto in Eurasia ma la sua presenza su un’isola, separata per circa 48 km dalla terraferma, indica che erano anche abili marinai.

I manufatti sono stati scoperti a Ejby Klint dagli archeologi del Roskilde Museum e del Danish National Museum.

Un’ulteriore analisi dei manufatti e degli strati di terreno in cui sono stati trovati cercherà di determinare la loro origine e se sono stati realmente realizzati dai Neanderthal.

Se confermato, significa che i Neanderthal popolarono la Selandia più di 80.000 anni prima che l’Homo sapiens arrivasse in Europa.

Il più importante dei reperti sarà esposto al Museo Nazionale di Copenaghen.

“È assolutamente incredibile aver avuto l’opportunità di scavare in questo sito”, ha detto Lasse Sørensen, capo della ricerca presso il Museo Nazionale.

“Pensavo che non avremmo trovato nulla, ma abbiamo trovato alcune pietre che potrebbero essere state lavorate dall’uomo e ciò è sorprendente”.

“Se scopriremo che queste pietre sono state lavorate dai Neanderthal, significherà scrivere la storia danese e avrà eco in tutto il mondo”.

L’identità dei primi uomini che approdarono in Danimarca è un mistero e “uno dei più grandi enigmi della storia”, secondo il museo, che fornisce aggiornamenti video sulla pagina Facebook del progetto.

I libri di storia affermano che circa 14.000 anni fa i primi danesi erano cacciatori di renne.

Ma ben oltre 100.000 anni prima, i Neanderthal vivevano in Germania e non è improbabile che i Neanderthal abbiano creato l’area che oggi conosciamo come Danimarca.

Nelle ultime sei settimane, gli archeologi hanno esaminato una piccola parte di Ejby Klint presso Isefjord, tra Roskilde e Holbæk e hanno scavato le pendici in due punti.

Il capo Ole Kastholm del Museo Roskilde non aveva mai scavato in un luogo così impegnativo, con pendii ripidi e terreno difficile su cui spostarsi.

“Ora potremo fare ulteriori scavi per scoprire la reale presenza dei Neanderthal in Danimarca”.