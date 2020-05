ROMA – Niente vacanze in Grecia per gli italiani. Almeno per giugno, poi a luglio si vedrà. La Grecia infatti ha annunciato la lista dei 29 Stati i cui turisti potranno visitare il Paese dal 15 giugno. Data in cui gli aeroporti riapriranno ai voli internazionali. Tra loro non c’è l’Italia.

Questi i Paesi: Albania, Australia, Austria, Nord Macedonia, Bulgaria, Germania, Danimarca, Svizzera, Estonia, Giappone, Israele. E ancora: Cina, Croazia, Cipro, Lettonia, Libano, Lituania, Malta, Montenegro, Nuova Zelanda, Norvegia, Corea del Sud, Ungheria. Poi Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca e Finlandia. La lista verrà aggiornata il primo luglio, ha detto il governo.

La lista è stata compilata dopo aver esaminato i dati epidemiologici di ogni Paese. Niente vacanze in Grecia per gli italiani insomma.

I visitatori provenienti da questi 29 paesi (conterà il luogo di partenza, non la nazionalità, è stato precisato) verranno sottoposti a test a campione al loro arrivo negli scali ellenici.

Tuttavia per tutti i paesi che non sono in questa lista, il divieto a recarsi in Grecia resta, ma la lista verrà aggiornata ed ampliata a inizio luglio, sulla base dell’andamento dell’epidemia, ha fatto sapere il governo. (Fonte Ansa).