Vacanze in Grecia, riaprono isole e spiagge: vaccini e tamponi, cosa serve per andarci

Vacanza in Grecia, riaprono isole e spiagge: vaccini e tamponi, cosa serve per andarci FOTO ANSA

La Grecia riapre alle vacanze per i turisti dando il via ufficialmente alla sua stagione turistica con il governo e gli operatori che sperano in un aumento delle entrate. Questo visti i pessimi ricavi dell’estate scorsa a causa della pandemia di coronavirus.

Vacanze in Grecia, vaccini e tamponi: cosa serve

Secondo le nuove misure anti-Covid annunciate dal governo nei giorni scorsi chiunque viaggi verso le isole greche via mare o in aereo deve mostrare un certificato di vaccinazione o un risultato negativo del test. Il principale tour operator europeo, TUI, ha programmato 120 voli per la Grecia fino alla fine di maggio, con i primi sei che atterreranno oggi e altri 15 sabato.

Per quanto riguarda il resto del mondo, per oggi sono previsti 40 voli internazionali in arrivo in 14 aeroporti e altri 110 sabato. Sul fronte dei vaccini la Grecia ha vaccinato quattro milioni di persone, di cui circa 1,4 milioni hanno già ricevuto la seconda dose.

Il peggio è passato?

“Stiamo alzando l’ancora”, ha dichiarato il ministro del turismo Harry Theoharis durante una conferenza stampa al tempio di Poseidone a Capo Sunio, vicino Atene. “Ci lasciamo alle spalle le nuvole scure della paura e dell’insicurezza”, ha aggiunto. Sottolineando poi che ci sono milioni di turisti stranieri ansiosi di tornare in Grecia per godersi “il sole e il mare turchese”.