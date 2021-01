Anche se vaccinati non bisogna violare le restrizioni: il monito di Boris Johnson nel Regno Unito (foto ANSA)

Ai cittadini britannici vaccinati è stato chiesto di non violare le restrizioni poiché i vaccini impiegano settimane prima di essere completamente efficaci.

Gli scienziati del SAGE – Scientific Advisory Group for Emergencies – che consigliano Boris Johnson temono che molte persone una volta vaccinate “probabilmente ignoreranno” le regole di distanziamento sociale e del lokdown.

I verbali di una riunione del SAGE letti dal Telegraph, citano un sondaggio in cui si stima che poco meno di un terzo delle persone vaccinate aderirà alle restrizioni in modo meno rigoroso, mentre l’11% “probabilmente” non seguirà più le regole.

“C’è il rischio che i cambiamenti nel comportamento abbiano un impatto negativo sui benefici della vaccinazione, in particolare nei primi mesi di lancio del vaccino”.

I ministri sono stati avvertiti che milioni di persone potrebbero iniziare a ignorare le restrizioni e gli agenti di polizia hanno rivelato che stanno facendo un numero crescente di multe per gravi violazioni del lockdown.

Regno Unito, oggi 4 milioni di immunizzati

Attualmente sono stati vaccinati più di 4 milioni di britannici e i ministri ritengono di poter raggiungere l’obiettivo di 13,9 milioni entro il 15 febbraio, il che potrebbe significare la fine del ciclo infinito di restrizioni.

Gli addetti ai lavori di Whitehall sperano che la maggior parte degli adulti saranno vaccinati entro la fine di giugno.

Janet Lord, direttrice dell’Institute of Inflammation and Ageing presso l’University of Birmingham, ha esortato cautela tra chi è stato vaccinato.

Alla domanda se i vaccinati possano abbracciare i loro figli, al programma Today di BBC Radio 4 ha detto: “Al momento consiglio di non farlo poiché prima che i vaccini siano efficaci devono trascorrere diverse settimane. È molto importante che le persone stiano in guardia anche se hanno ricevuto la prima dose”. (Fonte: Daily Mail)