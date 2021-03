Vaccino AstraZeneca sospeso in Finlandia, in Francia solo a chi ha più di 55 anni. Le diverse strade in Europa (foto ANSA)

La Finlandia, nonostante il via libera arrivato dall’Ema, ha deciso di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca. In Francia, così come in Italia, è ripresa la vaccinazione con AstraZeneca, ma viene raccomandato agli over 55.

Finlandia, stop al vaccino AstraZeneca

La Finlandia, che fino ad ora era l’unico Paese fra i nordici a non aver sospeso la somministrazione di AstraZeneca, ha deciso oggi di interrompere la vaccinazione “per precauzione”, in seguito a due casi di trombosi cerebrale, nonostante il parere favorevole dell’Ema, che ha giudicato il vaccino “sicuro ed efficace”. La sospensione durerà almeno una settimana.

Altre nazioni come la Finlandia hanno preferito “prendere tempo”. Norvegia e Svezia hanno fatto infatti sapere di avere bisogno ancora di qualche giorno per decidere se riprendere o meno le vaccinazioni con AstraZeneca. Anche l’Irlanda renderà nota nelle prossime ore quale sarà la sua decisione.

AstraZeneca, in Francia ok ma solo ad over 55

Se l’Italia è stata la prima ad annunciare che dalle 15 di oggi, venerdì 19 marzo, sarebbero riprese le vaccinazioni con il siero messo a punto dall’azienda anglo-svedese, anche altri Paesi hanno deciso di accelerare dopo lo stop, tra cui la Francia. L’Alta autorità per la Salute francese ha però raccomandato l’uso del vaccino AstraZeneca soltanto per chi ha più di 55 anni. L’organismo francese ha aggiornato le raccomandazioni sul vaccino dopo la sospensione per tre giorni a causa di un possibile legame con i casi di trombosi emersi in Europa.

Anche la Spagna riprenderà la distribuzione del vaccino AstraZeneca la settimana prossima e stabilirà da quale fascia della popolazione riprendere le iniezioni. All’elenco si aggiunge il Portogallo, che revocherà a breve la sospensione del vaccino AstraZeneca, con il quale era stata vaccinato già il primo ministro Antonio Costa insieme ad altri 173mila cittadini. Stesso discorso per i Paesi Bassi, che riprenderanno le vaccinazioni sempre la prossima settimana.