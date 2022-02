Vaccino Hipra: dalla Spagna l’ultimo arrivato. L’Agenzia del Farmaco spagnola (Aemps) ha dato il via libera all’inizio della fase 3 di studi clinici su un vaccino anti-Covid prodotto dalla multinazionale catalana Hipra.

Vaccino Hipra: dalla Spagna l’ultimo arrivato

Lo si apprende da un comunicato ufficiale. Dove si spiega che ora inizierà una fase di studi che coinvolgerà circa 3.000 volontari over 16. “Secondo quanto previsto”, verrà realizzata in 17 ospedali spagnoli, due in Portogallo e uno in Italia.

Il preparato di Hipra è il primo anti-Covid sviluppato in Spagna autorizzato per la fase 3. Si tratta di un vaccino sviluppato a partire dalle varianti Alfa e Beta del virus, che sarà somministrato come terza dose: la previsione di Hipra è che possa entrare in commercio entro il secondo trimestre di

quest’anno.