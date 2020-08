Lui vuole avere un rapporto, lei no, e così lo accoltella ai testicoli. E’ accaduto a Valencia

Lui voleva avere un rapporto sessuale, lei no, hanno litigato e alla fine lei, forse ripensando a Lorena Bobbitt, ha preso un coltello e ha pugnalato il compagno ai testicoli.

E’ avvenuto a Mislata, vicino a Valencia, in Spagna, intorno alle 2 di notte di sabato 22 agosto.

Autrice della tentata evirazione, una donna di 21 anni, riferisce il sito The Olive Express.

Sull’accaduto indaga la polizia, chiamata da alcuni passanti che hanno notato l’uomo a terra in un lago di sangue.

La dinamica dell’aggressione

Secondo la ricostruzione dei media, il giovane avrebbe proposto alla compagna un rapporto sessuale. Di fronte al rifiuto di lei, le avrebbe gettato addosso un preservativo. A quel punto lei avrebbe tirato fuori un coltellino e avrebbe ferito l’uomo ai testicoli.

La ragazza è stata arrestata con l’accusa di lesioni e poi rilasciata con il divieto di avvicinare l’uomo. Lui è stato operato d’urgenza.

Il caso Lorena Bobbitt

Il 23 giugno del 1993 Lorena Gallo, sposata in Bobbitt, amputò il pene del marito dopo una lite.

All’epoca la donna riferì di essere vittima di violenze da parte del marito, che avrebbe abusato di lei e l’avrebbe picchiata.

Lorena Bobbitt fu assolta per l’aggressione a gennaio del 1994 perché ritenuta in stato di infermità mentale dalla giuria. Ma così fu anche per il marito, ritenuto innocente due mesi prima di lei per le accuse di violenza domestica. (Fonte: The Olive Express)