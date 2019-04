ROMA – Le immagini della famosa cattedrale gotica avvolta da fuoco e fumo nel cuore di Parigi hanno fatto il giro del mondo. In molti hanno voluto esprimere la propria opinione sull’incendio di Notre-Dame: da Vittorio Sgarbi a Roberto Saviano ma anche Valentina Nappi ha voluto dire la sua: “È una grande perdita ma non posso non godere nel vedere una chiesa bruciare”. Così l’attrice a luci rosse in un tweet. Con l’aggiunta dell’hashtag #CLOROALCLERO.

Un post che ha generato un polverone sul social. C’è chi le ha risposto: “Ho sempre fiducia nell’essere umano, ma poi mi pento…” o “Rimuovi questo post ti farà molto più onore”. Chi invece l’ha applaudita: “Più che altro i francesi ci pariavano addosso sul fatto del ponte di Genova e sul terremoto”. Molti invece l’hanno duramente attaccata e criticata: “Credo che all’inferno ci sia un posto speciale per gli imbecilli come te…” o un semplice “Miserabile”. (fonte TWITTER)