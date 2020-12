Variante coronavirus scoperta in Gran Bretagna circola più rapidamente. Informata l’Oms ma non si sa se sia più letale (foto Ansa)

La nuova variante del coronavirus Covid-19 individuata in Gran Bretagna si propaga più rapidamente del previsto.

Lo sostengono le autorità sanitarie britanniche che devono ancora stabilire se sia più letale della prima versione. A causa di quanto sta accadendo, il premier britannico Boris Johnson ha annunciato che Londra e il sud dell’Inghilterra, da domani staranno in quarantena.

La variante è fortemente presente nel sud-est dell’Inghilterra: per questa ragione, secondo i media britannici, il movimento delle persone potrà essere ulteriormente limitato in queste aree.

Variante coronavirius: “Il ceppo si diffonde più rapidamente”

“Il New and Emerging Respiratory Virus Threat Advisory Group (NERVTAG) ritiene che questo nuovo ceppo possa diffondersi più rapidamente”.

A sostenerlo in una nota il Chief Medical Officer dell’Inghilterra, Chris Whitty.

“Al momento non ci sono prove che questo nuovo ceppo causi un tasso di mortalità più elevato o che influenzi i vaccini e le terapie, ma sono in corso lavori urgenti per confermarlo”, ha continuato.

Avvertita l’Oms

Il Regno Unito ha informato l’Organizzazione Mondiale della Sanità della più rapida diffusione di questa variante.

Mutazioni precedenti della SARS-CoV-2 sono già state osservate e segnalate in tutto il mondo.

In totale, circa 38 milioni di persone in Inghilterra, ovvero il 68% della popolazione, vivono già in una zona di “massima allerta”, il livello più severo di restrizioni che comporta la chiusura di pub, ristoranti e musei, nonché il divieto di mescolarsi tra le mura domestiche con eccezioni.

Il Regno Unito, il Paese più colpito in Europa insieme all’Italia, con oltre 66.500 morti, ha lanciato l’8 dicembre una massiccia campagna di vaccinazione, rivolta soprattutto agli anziani e a chi si prende cura di loro.

Dopo il vaccino Pfizer-BioNTech, la British Medicines Agency (MHRA) dovrebbe approvare un secondo vaccino il 28 o 29 dicembre.

Si tratta di quello sviluppato dal laboratorio AstraZeneca con l’Università di Oxford, secondo il quotidiano The Telegraph.

“La variante potrebbe essere presente anche all’estero”

La nuova variante del coronavirus riscontrata nel Regno Unito “potrebbe essere presente anche all’estero”. A sottolinearlo è il consigliere scientifico del governo britannico Patrick Vallance.

” I virus mutano continuamente, ci sono molte mutazioni nel mondo. questa è una particolare costellazione di mutamenti che riteniamo importante”.

Pensiamo che potrebbe essere presente in altri paesi, ma qui ve n’è una concentrazione. Potrebbe avere avuto origine qui, non lo sappiamo per certo”.

Londra in lockdown

“Con il cuore pesante devo annunciare che non possiamo avere il Natale che avevamo programmato”.

A dirlo è stato il premier britannico Boris Johnson annunciando nuove restrizioni nel Regno Unito in seguito alla nuova variante del coronavirus: viene confermato che Londra, il sudest dell’Inghilterra, la Scozia e il Galles, andranno in lockdown da domani, domenica 20 dicembre.

Boris Johnson ha annunciato che a partire da domattina Londra, il Sud Est e l’Est dell’Inghilterra entreranno nella cosiddetta ‘tier 4’, il massimo livello di allerta che prevede le restrizioni più dure per contrastare la circolazione del coronavirus.

Misure equivalenti a quelle introdotte in Inghilterra a novembre e che rimarranno in vigore per due settimane, con una verifica attesa per il 30 dicembre.

Si dovrà rimanere in casa e le attività commerciali non essenziali rimarranno chiuse. Tutti sono invitati a lavorare da casa ove possibile.

Boris Johnson: ” A Pasqua sarà tutto diverso”

“Sono convinto che una parte significativa della popolazione verrà vaccinata entro la primavera e che le cose saranno radicalmente diverse per il nostro paese entro Pasqua”. A dirlo in conferenza stampa è il primo ministro britannico Boris Johnson (fonte: Agi, Ansa).