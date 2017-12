ROMA – Una foto su Instagram ha attirato l’attenzione di Yulia Agranovych, ex modella russa diventata dentista. Un particolare che non poteva sfuggirle le ha rivelato che il marito la tradiva con una ragazza di nome Vlada Abramovich. Quella foto era una panoramica uguale alla vista che si vede dalla camera da letto sua e del marito.

“Non stavo cercando niente di particolare, era una mattina come le altre”, ha raccontato la donna. Cliccando sull’account di una ragazza con la quale aveva numerosi follower in comune, Yulia ha notato subito la foto scattata dalla finestra della sua camera da letto. Scorrendo le altre immagini pubblicate sul profilo, la donna ha trovato “molte altre foto interessanti, incluse alcune con mio marito”.

Yulia, dopo aver lasciato un commento sotto la foto incriminata (“bella la vista dalla camera da letto di mio marito”), ha affrontato il l’uomo, il quale ha provato a negare dicendo che Vlada in realtà era la fidanzata di un amico e che aveva scattato la foto una sera in cui era stata ospite in casa insieme ad altre persone. Una scusa che evidentemente non poteva reggere per molto e alla fine l’uomo ha confessato il tradimento.