ROMA – Stiamo trascurando in Europa la presenza di specie di vermi aliene rispetto alle nostre latitudini? [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sì, è la risposta di un gruppo di ricercatori del Museo Nazionale di Storia Naturale francese, guidato dal ricercatore Jean-Lou Justine: scienziati e autorità non stanno dando peso a una strisciante, è il caso di dirlo, invasione di specie aliene.

Piatti, lunghi quasi mezzo metro, questi vermi possono avere la caratteristica testa a martello: sono state avvistate nelle aree metropolitane della Francia, mentre erano finora note per popolare solo i tropici dell’emisfero sud, i territori della Francia “outre mer”, nella Polinesia francese, in Guyana (Sud America), in Guadalupa e Martinica.

La presenza di questi vermi non rappresenta un fenomeno nuovissimo: diversi esemplari, come quelli della specie Platydemus manokwari, noto anche come verme piatto della Nuova Guinea, sono stati recentemente trovati in Francia. Ma la differenza col caso di oggi riguarda le dimensioni: mentre il Platydemus manokwari può essere lungo da due a cinque centimetri, nel caso delle planarie descritte su PeerJ si tratta di vermi di quasi mezzo metro. (Viola Rita, La Repubblica)

A parte l’ovvia ripugnanza istintiva, questi vermi, della famiglia delle Plantarie, della sottofamiglia delle Bipalinee, essendo predatori che si cibano di quanto vive sottoterra, rappresentano un problema per l’alterazione dei nuovi ecosistemi che li accolgono.