Viaggio nel tempo, ecco come sarà il 2027: Javier su TikTok racconta il futuro con gli umani estinti

Viaggio nel tempo: voi vi immaginate come sarà il 2027? Javier è un ragazzo spagnolo che su TikTok ha affermato di aver viaggiato nel tempo e visto il 2027. Anno in cui la razza umana si estinguerà, stando a quello che lui dice.

Javier, che sul social ha 1,3 milioni di follower, a sostegno di quanto dice ha pubblicato anche delle foto e dei video.

Su TikTok il suo username è @unicosobreviviente (unico sopravvissuto).

Javier e il viaggio nel tempo: le immagini di Valencia nel 2027

Ha pubblicato il suo primo video il 13 febbraio, in cui mostra la città di Valencia, in Spagna, vuota, senza esseri umani in giro.

Tuttavia, gli edifici e le auto sono ancora al loro posto e l’elettricità e Internet sembrano funzionare bene. Javier nei sottotitoli del video ha scritto: “Mi sono appena svegliato in un ospedale e non so cosa è successo. E’ il 13 febbraio 2027 e in città sono l’unica persona”.

A quel punto gli è stato chiesto di postare delle prove. E Javier ha pubblicato foto e video di centri commerciali vuoti, di ristoranti abbandonati, di strade completamente deserte. “L’umanità si è estinta”, dice nel video e “non c’è nessuno nei centri commerciali”. Poi le riprese vengono interrotte in un negozio di abbigliamento vuoto ma con scaffali ben forniti.

Dopo il primo, sono seguiti altri video della città vuota, dove non c’è assolutamente alcuna attività umana ma l’elettricità e la connessione Internet ci sono e permettono al Tiktoker di poter caricare i video. Javier afferma che tutti i dispositivi elettronici sono esattamente gli stessi del 2021, ma ora hanno la data del 2027.

Javier, il viaggiatore nel tempo chiede aiuto ai follower

In un altro video condiviso il giorno successivo, il “viaggiatore nel tempo” ha chiesto aiuto ai suoi follower.

“Non c’è traccia di vita umana, inizio a perdere la speranza. Oggi ho qualcosa da mangiare. Quanto durerà? Scrivete nei commenti chi può aiutarmi”.

Quando gli è stato chiesto dai follower come fosse possibile che avesse ancora la luce e Internet il Tiktoker ha risposto che non era sicuro ma “molto probabilmente c’è un tipo di connessione tra il 2021 e il 2027”.

Javier condivide spesso gli aggiornamenti sulla sua “vita nel futuro”: afferma di essere “bloccato” e sta cercando di trovare un modo per tornare nel 2021.