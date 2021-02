Video porno sul pannello in piazza a Zurigo al posto della pubblicità. E’ un attacco hacker

Un video porno in pieno pomeriggio su un pannello pubblicitario digitale a Zurigo: il filmato è apparso in piazza Stauffacher, nella città svizzera, la settimana scorsa, opera di alcuni hacker.

Secondo quanto scrive il sito di Rsi, l’ipotesi più plausibile è che gli hacker siano entrati in azione direttamente sul posto, collegandosi con lo schermo del pannello. Ancora ignota, però, la dinamica del collegamento.

Clear Channel, azienda che gestisce 16 di questi pannelli a Zurigo per conto del municipio, assicura che si tratta del primo attacco simile e ha sporto denuncia contro ignoti.

Ma c’è chi si domanda che cosa sarebbe accaduto se, invece di un video porno, su quel pannello fosse stato trasmetto un video con un allarme chimico o l’annuncio di un attacco terroristico.

Interpellato da Rsi, il Centro nazionale per la cybersicurezza ha risposto che per casi come quello di Zurigo, l’unico responsabile è il gestore dell’impianto.

Le reazioni

La portavoce di Clear Channel, Ursulina Stecher, ha confermato l’attacco hacker: i “contenuti inappropriati” sono stati riprodotti sullo schermo per un breve periodo, ha spiegato, l’attacco è stato attuato direttamente sullo schermo nell’applicazione relativa alle mappe interattive. Su quanto avvenuto è in corso un’analisi dettagliata, ha aggiunto Stecher al Tages Anzeiger.

Intanto, per, martedì pomeriggio i passanti che si sono ritrovati davanti quel video l’hanno presa bene. Molte le fotografie scattate e postate sui social, accolti da stupore e ilarità.