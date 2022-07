Viene punta da una zanzara sulla fronte, muore a 21 anni per una infezione al cervello

Una pilota tirocinante britannica di 21 anni è morta pochi giorni dopo essere stata punta da una zanzara. Secondo quanto riferisce The Independent, Oriana Pepper di Bury St Edmunds nel Suffolk, aveva sviluppato un’infezione che si era diffusa al cervello. Pepper era sul punto di diventare un pilota di linea commerciale e aveva superato gli esami di teoria sul programma EasyJet a Oxford. Si era recata in Belgio per l’abilitazione strumentale.

Morta a 21 anni per una puntura di una zanzara sulla fronte

Nel corso dell’inchiesta è emerso che ad Anversa, Pepper era stata punta sulla fronte da una zanzara. Il 7 luglio 2021 si era recata in ospedale e i medici le avevano prescritto degli antibiotici ma non avevano avuto l’effetto sperato. Due giorni dopo, è collassata davanti al fidanzato James Hall che ha dovuto portarla di nuovo d’urgenza in ospedale. Pepper è morta lì il 21 luglio dello scorso anno.

Il coroner di Suffolk, Nigel Parsley, ha riferito che la pilota tirocinante è morta “a seguito di una grave infezione causata da una puntura di insetto sulla fronte”. Parsley ha spiegato:”L’infezione si è diffusa nell’arteria carotide del collo e ha comportato degli emboli settici nel cervello. Non ho mai visto un caso come questo”, ha detto il medico legale.

L’inchiesta

I genitori della giovane, Tristan e Louisa Pepper, hanno partecipato all’inchiesta e in seguito hanno rilasciato una dichiarazione in cui hanno affermato che alla loro figlia “piaceva molto andare in aereo con il padre e il fratello Oliver, anche lui un tirocinante pilota commerciale”. Louisa Pepper ha raccontato che la figlia descriveva il volo come “avere un ufficio nel cielo tra le nuvole”.

Dopo l’inchiesta ha affermato che in memoria di Pepper, la famiglia ha “istituito una piccola borsa di studio per incoraggiare altre donne ad entrare nella professione, lavorando con la British Women Pilots’ Association”.