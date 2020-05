ROMA – L’aeroporto di Vienna offre ai passeggeri in arrivo la possibilità di effettuare un test per il coronavirus, per evitare la quarantena di 14 giorni.

I test sono disponibili nello scalo nella capitale austriaca da domenica 3 maggio e durano dalle 2 alle 3 ore circa.

Fino ad ora, alle persone che arrivavano in aeroporto era stato richiesto di presentare un certificato sanitario recente che mostrasse un risultato di negatività al Covid-19, o in alternativa di mettersi in quarantena.

“Offrire” il test però è parola grossa: è vero che non è destinato solo ai viaggiatori in transito all’aeroporto di Flughafen Wien-Schwechat, ma il test costa 190 euro.

Intanto l’Austria ha prolungato fino al 31 maggio i controlli alla frontiera ‘anti-Covid’ che dovevano scadere domani.

Il provvedimento è stato prolungato con una nuova ordinanza del ministero degli Interni.

Restano perciò chiusi anche i valichi minori (sentieri e strade alpine) tra l’Italia e l’Austria.

Chi entra in Austria, come finora, deve stare per due settimane in quarantena oppure presentare l’esito di un test non più vecchio di quattro giorni. (fonte Ansa)