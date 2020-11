Vienna, identikit di uno degli attentatori: quello morto è un austriaco filo Isis di origini albanesi. E aveva annunciato l’attacco su Instagram.

Primi tentativi di identikit del terrorista numero uno dell’attentato di Vienna. Quello ucciso dalla polizia è un austriaco di origini albanesi (della Macedonia del Nord). Aveva prestato giuramento di fedeltà al nuovo leader dell’Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi.

Sempre lui aveva annunciato un attacco su Instagram. Secondo la polizia austriaca si tratta di un commando di 4 persone in tutto.

Vienna: il terrorista austriaco di origini albanesi

Il terrorista ucciso ieri sera a Vienna dopo gli attacchi nel centro della capitale austriaca sarebbe un giovane viennese di origini albanesi della Macedonia del Nord. Lo riferisce il responsabile della rivista austriaca Falter, Florian Klenk.

“Si chiama Kurtin S., nato nel 2000 a Vienna, dove era cresciuto. E’ di origini albanesi e i suoi genitori provengono dalla Macedonia del Nord e non hanno alcun legame con l’islamismo”, ha scritto Klenk su Twitter. Il giovane terrorista, ha aggiunto, era noto ai servizi di sicurezza antiterrorismo (Bvt) per essere stato uno dei 90 islamisti austriaci che hanno cercato di recarsi in Siria.

Secondo le informazioni raccolte da Kronen Zeitung, poco prima dell’attacco il terrorista aveva prestato giuramento di fedeltà al nuovo leader dell’Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi.

L’annuncio su Instagram

Il principale attentatore di Vienna avrebbe annunciato su Instagram il suo gesto, postando alcune foto, lunedì. Lo scrive la Bild. Il tabloid afferma che gli inquirenti ritengono “probabile” che i post di un jihadista sul social network siano proprio dell’attentatore rimasto ucciso.

Vienna: in tutto 4 terroristi

Gli inquirenti austriaci ritengono che gli attentatori di Vienna potrebbero essere almeno quattro. Lo riferiscono i media tedeschi fra cui Ntv. (Fonti: Ansa, Bild, Kronen Zeitung)