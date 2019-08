LIONE – Una 19enne è stato ucciso a coltellate e almeno altre nove persone, di cui tre in gravi condizioni, sono rimaste ferite Villeurbanne, vicino Lione, nei pressi della stazione della metropolitana di Laurent Bonnevay. Secondo la ricostruzione dei media francesi, almeno una persona ha attaccato i passanti ed è stato arrestato. Dalle prime informazioni sembra essere originario dell’Afghanistan.

Secondo le prime testimonianze diffuse dai media francesi, un uomo è attivamente ricercato dalla polizia. Non si hanno conferme sul ruolo che avrebbe avuto negli accoltellamenti. I fatti sono avvenuti poco prima delle 17 nel comune di Villeurbanne, alla stazione della metropolitana Laurent-Bonnevay. Sul posto sono accorsi gli uomini dei reparti speciali.

La pista criminale quella privilegiata per ora nelle indagini. La procura antiterrorismo “resta in osservazione” dei fatti. Gli inquirenti propendono per un autore solitario delle aggressioni, contrariamente a quella della presenza di un complice, come era sembrato in un primo momento. (fonte ANSA)