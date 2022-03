Vladimir Putin, l’amante Alina Kabaeva è nascosta in Svizzera con i loro quattro figli

“Alina Kabaeva, l’amante di Vladimir Putin, si starebbe nascondendo in Svizzera con i loro quattro figli piccoli”. Lo riporta Page Six, la pagina di gossip del New York Post, svelando alcuni particolari.

L’amante di Putin, Alina Kabaeva, è nascosta in Svizzera con i loro figli

“Mentre Putin effettua il suo assalto all’Ucraina, attaccando cittadini innocenti e provocando una crisi di rifugiati, la sua famiglia è rintanata in uno chalet molto privato e molto sicuro da qualche parte in Svizzera, almeno per ora, come ci ha riportato una fonte”, scrive la testata. Secondo quanto riferito, “Kabaeva, una ginnasta olimpica vincitrice dell’oro, avrebbe quattro figli con il leader russo, 69 anni, ma i due non lo hanno mai confermato ufficialmente”. Fonti ulteriori sostengono che “i due condividono due figlie gemelle di 7 anni, nate vicino a Lugano, in Svizzera, nel febbraio 2015. Si ritiene che abbiano anche altri due figli”.

“Alina ha due figli maschi e due gemelle con Putin che sono nati in Svizzera”, ha detto una fonte a Page Six sui presunti figli di Putin con Kabaeva, 38 anni. “I bambini hanno tutti passaporti svizzeri, e immagino che lo abbia anche lei”.

Chi è Alina Kabaeva, la presunta amante di Putin

Alina Kabaeva, classe 1983, è nata in Taskent (Uzbekistan). Il padre era un calciatore. E’ un’ex ginnasta, politica e modella russa. La Kabaeva è stata una delle maggiori stelle della ginnastica ritmica russa, vincitrice di un oro olimpico ad Atene 2004 e nove volte nei Mondiali tra il 1999 e il 2007. Ha ottenuto grande popolarità anche come modella e come protagonista di campagne pubblicitarie.

Grande sostenitrice di Putin, dal 2007 al 2014, è stata deputata della Duma di Stato del Partito Russia Unita e in seguito è diventata presidente del consiglio di amministrazione del National Media Group, il gruppo mediatico che controlla Izvestia, Channel One e REN TV.

La vita privata di Putin

Vladimir Putin è stato sposato con Ljudmila Skrebneva, con cui ha avuto due figlie, Maria e Katerina. La coppia ha deciso di interrompere il matrimonio con un annuncio ufficiale arrivato nel 2013. Nel 2019 diventano insistenti le voci di una relazione con l’ex ginnasta russa Alina Kabaeva che lo avrebbe reso ancora padre.