ROMA – Il volo Alitalia diretto da Roma a New York è stato costretto ad un atterraggio fuori programma nello scalo londinese di Heathrow, a causa di problemi creati a bordo da un passeggero “indisciplinato'”. Non appena atterrato la polizia britannica ha arrestato l’uomo ed il volo ha ripreso la sua rotta per gli Stati Uniti. Lo si apprende dai media britannici.

Il volo Alitalia era decollato da Roma alle 10.37 della mattina di oggi, sabato 16 febbraio, e sarebbe dovuto atterrare a New York alle 14.25, ma intorno alle 11.30, mentre l’aereo sorvolava la Francia, a bordo è stata dichiarata un’emergenza di carattere generale ed il pilota ha deviato verso l’aeroporto londinese di Heathrow. Fonti della compagnia fanno sapere che, a causa di un passeggero indisciplinato (unruly passenger) a bordo del volo AZ 608 Roma-New York, il Comandante, come previsto dagli standard di sicurezza in questi casi, ha scelto cautelativamente di dirigersi verso il primo aeroporto utile lungo la rotta, Londra Heathrow. L’atterraggio a Londra è avvenuto regolarmente e il passeggero è stato fatto sbarcare dall’aereo che è già ripartito dall’aeroporto di Heathrow alla volta di New York.

Fonte: Ansa