SHANNON – Un aereo della United in volo da Roma a Chicago è atterrato per “motivi di sicurezza” all’aeroporto di Shannon, nell’ovest dell’Irlanda.

Secondo l’Irish Times il volo UA-971. a bordo del quale viaggiavano 214 tra passeggeri e equipaggio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], è atterrato alle 14.42 (ora italiana, un’ora avanti rispetto all’Irlanda) nell’isola in seguito al rinvenimento in una delle toilette di alcuni appunti scritti che indicavano la presenza di una bomba.

Sono in corso tutte le verifiche tra i bagagli e i passeggeri, a cui è stato chiesto di scrivere il contenuto del messaggio trovano al fine di analizzarne la calligrafia. A bordo del Boeing 767 c’erano 214 persone.