Inghilterra, donna accoltellata e uccisa a Wigan: fermato un 36enne

ROMA – Una donna di trent’anni è stata accoltellata e uccisa a Wigan, in Inghilterra.

L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio.

Le notizie sono ancora frammentarie e poco chiare.

Insomma, della vicenda non si sa molto.

Si sa però che un uomo, un 36enne, è stato arrestato.

E un altro uomo, un 40enne, sembra sia stato accoltellato nel tentativo di difendere la donna.

“Le indagini – le parole degli investigatori riportate dal Mirror – sono ancora nella fase iniziale”.

“Il nostro primo pensiero è per i parenti della donna – le parole del detective Jamie Daniels riportate sempre dal Mirror – In queste ore e in questi giorni faremo di tutto per cercare le risposte alle nostre domande. I nostri pensieri vanno anche all’uomo che in queste ore è in ospedale. In queste ore i nostri uomini stanno sostenendo anche la sua famiglia”.

Ma cosa è successo?

“Comprendiamo – risponde il detective – che questa notizia susciterà probabilmente preoccupazione nella comunità locale, ma vorrei sottolineare che in questa fase riteniamo che si tratti di un incidente isolato.

Ci sarà una maggiore presenza di polizia nell’area e consiglio chiunque abbia qualsiasi preoccupazione a parlare con questi ufficiali che sono lì per offrire supporto e aiuto”. (Fonte: Mirror).