LONDRA – Il Wpp Group ha richiesto a Sir Martin Sorrell la somma di 170.000 sterline per saldare le spese personali che l’ex ceo della holding pubblicitaria aveva addebitato alla società, inclusi i viaggi della moglie, dei figli e oggetti per il lussuoso appartamento di New York.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Sorrell avrebbe già rimborsato Wpp della somma di 170.000 sterline ma la società ha chiesto di saldare altre spese.

L’ex Ceo nel 2016 guadagnava 66,4 milioni di dollari, poi l’anno successivo accettò una drastica riduzione a 19,2 milioni di dollari, scrive il Daily Mail.

In seguito all’accusa di utilizzo improprio di fondi della società, Sorrell lo scorso anno ha dato le dimissioni e lasciato il gruppo inglese dopo 33 anni.

L’ex Ceo ha sempre negato le accuse, inclusa quella di aver utilizzato denaro di Wpp per pagare 300 sterline una prostituta di un bordello di Mayfair.

“Tutte le spese di Sir Martin Sorrell erano regolarmente valutate a approvate dal management di Wpp, dall’audit interno e dal board, ed erano sottoposte a revisione contabile ogni anno”, ha detto un portavoce del manager, ricordando come Sorrell “nonostante sia ancora oggi uno dei primi 10 azionisti di Wpp sia concentrato nello sviluppo del progetto S4 Capital”.