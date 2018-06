LONDRA – Ad un anno esatto dall’incendio che, il 14 giugno 2017, distrusse la Grenfell Tower di Londra, provocando oltre 80 morti, un nuovo rogo ha avvolto un quartiere della capitale britannica. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Oltre 150 persone sono fuggite da un edificio di venti piani in fiamme a Lewisham, a sud-est di Londra.

Le fiamme sono divampate intorno alle 4 di notte. Per fortuna gli inquilini sono stati svegliati dai residenti della strada che si erano accorti di quanto stava accadendo e hanno iniziato a gridare “al fuoco”. L’allarme anti-incendio, invece, non ha funzionato.

Ma non è stato questo l’unico incendio che ha coinvolto il Paese nelle ultime ore. A Glasgow cinque persone sono state salvate dopo che un rogo si è sviluppato al 14° piano di un palazzo.

Nulla, comunque, in confronto alla tragedia in cui si sarebbe potuto trasformare l’incendio alla Roma Corte di Lewisham. “Eravamo all’ultimo piano e siamo stati svegliati da delle voci che gridavano da fuori al fuoco, al fuoco”, ha raccontato al Daily Mail Christoph Mayr, 32 anni. Mayr, che viveva in quel palazzo da tre anni, ha detto che non c’era fumo ad alcun piano. “Siamo rimasti tutti scioccati dal fatto che l’allarme non sia scattato. Mi sono reso conto di quel che stava succedendo quando sono arrivato alle scale e ho sentito il caldo”.

Mayr ha spiegato che i residenti sono adesso preoccupati per la sicurezza dell’edificio. “E’ un palazzo nuovo e sembrava avere tutti gli ultimi dispositivi di sicurezza, compresi gli estintori, ma una volta che vedi che l’allarme anti-incendio non funziona capisci che qualcosa non va”.