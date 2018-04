ROMA – Ecco l’elenco dei negozi e centri commerciali aperti martedì 1 maggio. “No al lavoro nei giorni di festa”, dicono i sindacati per tutelare i dipendenti dal “rischio” di dover lavorare in un giorno festivo, magari senza ricevere gli aumenti che spetterebbero loro nei giorni di festa.

Ma così come accaduto per il 25 aprile, anche per il Primo maggio la spesa non si ferma. Molti negozi, supermercati e centri commerciali resteranno aperti anche in occasione della Festa dei lavoratori. E così, per chi ha voglia di fare shopping, ecco una lista dei principali punti vendita e attività commerciali aperti martedì 1 maggio 2018 pubblicata da Today.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Centri commerciali e negozi aperti a Roma

Il Valmontone Outlet resterà aperto con degli orari speciali

Castel Romano Designer Outlet rimarrà aperto dalle 10 alle 20

Roma Est sarà chiuso

Porta di Roma sarà chiuso

Euroma2 rimarrà chiuso

Al centro commerciale I Granai la galleria rimarrà chiusa e l’Ipermercato invece resterà aperto con orario 9-21

Aperti Da Vinci e Parco Leonardo

Supermercati e centri commerciali aperti a Milano

Tutti i punti vendita Carrefour

Tutti i punti vendita Il Gigante

Tutti i punti vendita Eurospin (solo mezza giornata).

Centro Shopping Center resta aperto, come l’Iper al suo interno con orario 9-20

Centro commerciale Milanofiori

Centro commerciale Assago

Supermercati e centri commerciali aperti a Torino

Il Gigante di Bricocenter

Il centro commerciale Millecity Shopping Center in Via Giordano Bruno

Torino Outlet Village a Settimo Torinese in via Torino 160, dalle 10 alle 2

Supermercati e centri commerciali aperti a Napoli e dintorni