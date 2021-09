10 ottobre, Green Pass dipendenti pubblici e lavoratori privati a contatto col pubblico (palestre, bar...)

Green Pass obbligatorio dal 10 ottobre per i dipendenti pubblici e per i lavoratori privati a contatto con il pubblico, come bar, ristoranti, piscine, palestre… Manca ancora il decreto ma giovedì il Cdm andrà in questa direzione, tant’è che sulla proposta il Governo ha anche ottenuto l’ok della Lega, sponda Giorgetti, con Salvini che ora è messo alle corde.

Green Pass 10 ottobre per i dipendenti pubblici e lavoratori privati

Si tratta di un obbligo per tutti i lavoratori del pubblico e delle società partecipate dallo Stato, per i tribunali, per gli organi costituzionali. Ma anche l’obbligo del certificato verde per tutti i lavoratori privati che lavorano in luoghi in cui per forza di cose devono avere un contatto con il pubblico. Giovedì il premier Mario Draghi riunirà il Consiglio dei ministri, che sarà preceduto con ogni probabilità da una cabina di regia.

Ma l’estensione del Green Pass si farà, in uno o al massimo due step, uno per il pubblico, l’altro per il privato. L’obbligo partirà alla metà di ottobre, per dare il tempo a chi non ha fatto ancora la prima dose di vaccinarsi. E ci saranno sanzioni severe, pecuniarie e amministrative, per chi non ha il pass.

Il Green Pass esteso piace anche alla Lega

“Estendere il Green Pass senza discriminare nessuno”. Ovvero applicare l’obbligo a tutti i lavoratori, del pubblico e del privato. E’ Giancarlo Giorgetti, capo delegazione della Lega, a spianare la strada alle decisioni del governo. Imporre il pass in tutte le aziende, spiega il ministro, è “un’ipotesi in discussione” in nome della “certezza” da dare alle imprese, per evitare di tornare a chiudere. Il ministro, all’unisono con i governatori del Nord, sembra così spazzare via la prudenza di Matteo Salvini.