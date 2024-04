Alla guida di una vettura di grossa cilindrata percorre a tutta velocità – circa 200 km/h – la galleria Vittoria e via Chiatamone per poi filmarsi con una sola mano ala volante e finire sui social. Accade a Napoli. Il video in questione (guarda qui) è stato segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli, e arriva a pochi giorni dalla tragica morte di Michele Angelillo, 36enne travolto da un’auto mentre percorreva a bordo del suo scooter la galleria Laziale.

“Con le immagini postate come trofeo il protagonista celebra la sua profonda ignoranza – commenta il deputato di Avs -. L’amaro destino dei tanti morti sulle strade e le vittime innocenti di scapestrati alla guida non hanno insegnato nulla”.