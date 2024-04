25 aprile, il racconto di Elisabetta: “Circondata, insultata e sputata per la bandiera palestinese”

Tensioni a Roma alle commemorazioni per il 25 aprile tra la Brigata ebraica e un gruppo di filopalestinesi con tanto di lancio di oggetti e bombe carta. A Porta San Paolo, il luogo simbolo della Resistenza al nazi-fascismo a Roma, la mattina del 25 aprile ci sono state forti tensioni con la Polizia in tenuta antisommossa che ha impedito che la situazione degenerasse.

E nei dintorni di Porta San Paolo, nel quartiere di Testaccio, c’è stata anche un’aggressione ad una donna colpevole di indossare la bandiera palestinese. Elisabetta, questo il suo nome, è stata circondata, insultata e sputata da alcuni esponenti presumibilmente della Brigata ebraica. Questo il suo racconto in esclusiva a Blitz Quotidiano: “Sono arrivata al corteo verso le 10 subito dopo che il gruppo della brigata ebraica era stato allontanato dal corteo. Sono stati allontanati ed hanno raggiunto via Galvani nel quartiere di Testaccio. Io non ne avevo idea e come Cappuccetto col lupo ho parcheggiato il mio scooter proprio su quella via”.

Elisabetta prosegue con il racconto: “Erano molto arrabbiati ed hanno avuto la brillante idea di aggredire la prima donna che hanno trovato. Io, non sapendo nulla, tiro fuori la bandiera della Palestina. loro mi hanno accerchiato dicendomi: ‘Leva quella ca**o di bandiera’. Io non capisco e tiro fuori il cellulare. Loro mi insultano dandomi della ‘tr**a’ e parole simili, poi mi mettono la bandiera di Israele sullo scooter. Mi attaccano anche degli adesivi sempre sulla moto. Io a questo punto decido di ripartire, loro mi insultano e sputano. Due di loro mi inseguono per un po’ con un altro scooter ridendo”.